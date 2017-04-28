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14:53 (мск), источник: Om1.ru

Осуждённому экс-главе района в Омской области Дюбореву добавили срок по новому приговору

Чиновнику дали четыре года за продажу присвоение служебной квартиры и незаконную приватизацию недвижимости в посёлках Знаменское и Усть-Шиш.

Бывший глава Знаменского района Василий Дюборев, который сейчас сидит в колонии строгого режима, задержится там ещё дольше. Знаменский районный суд признал Дюборева виновным ещё в двух преступлениях — в превышении должностных полномочий и в присвоении вверенного ему имущества.

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В 2015 году Дюборев снял статус служебного жилья с 16 квартир и четырёх домов в посёлках Знаменское и Усть-Шиш и безвозмездно передал эту недвижимость в собственность жильцов. Муниципалитет Знаменского района на этой незаконной сделке потерял 35,2 миллиона рублей. Также были нарушены права людей, имеющих право на получение жилья по социальному найму: многодетных семей, инвалидов, участников боевых действий, переселенцев из аварийных домов. Аналогичным образом Дюборев приватизировал и выделенную ему служебную квартиру стоимостью около двух миллионов.

Как сообщает следственный комитет, Дюборев отрицал свою вину. Однако суд посчитал собранные следствием доказательства убедительными и вынес экс-чиновнику обвинительный приговор.

Василий Дюборев уже сидит в колонии строгого режима за вымогательство взятки у бизнесмена и незаконное предоставление квартиры для своей знакомой. Поэтому суд сложил новое наказание с предыдущим и приговорил бывшего главу к четырём годам строгого режима и дисквалификации на два с половиной года.

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