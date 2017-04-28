Осуждённому экс-главе района в Омской области Дюбореву добавили срок по новому приговору
Чиновнику дали четыре года за продажу присвоение служебной квартиры и незаконную приватизацию недвижимости в посёлках Знаменское и
Чиновнику дали четыре года за продажу присвоение служебной квартиры и незаконную приватизацию недвижимости в посёлках Знаменское и
Бывший глава Знаменского района Василий Дюборев, который сейчас сидит в колонии строгого режима, задержится там ещё дольше. Знаменский районный суд признал Дюборева виновным ещё в двух преступлениях — в превышении должностных полномочий и в присвоении вверенного ему имущества.
В 2015 году Дюборев снял статус служебного жилья с 16 квартир и четырёх домов в посёлках Знаменское и
Как сообщает следственный комитет, Дюборев отрицал свою вину. Однако суд посчитал собранные следствием доказательства убедительными и вынес
Василий Дюборев уже сидит в колонии строгого режима за вымогательство взятки у бизнесмена и незаконное предоставление квартиры для своей знакомой. Поэтому суд сложил новое наказание с предыдущим и приговорил бывшего главу к четырём годам строгого режима и дисквалификации на два с половиной года.