Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
8 простых упражнений против боли в шее
Как избежать пожаров и протечек в доме?
Звезда сериала «Деффчонки» стала мамой во второй раз
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Последний барьер для «Спартака»
Шарапова: После паузы лучше понимаю, на что способно моё тело
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Максакова возмущена поведением экс-жены Вороненкова - СМИ
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11Протест одного
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
22Цвет нации
14:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии поймали серийного угонщика

Мужчина катался на чужих машинах, пока не заканчивался бензин.

На днях в полицию Бирского района обратился 63-летний местный житель: угнали его «ВАЗ-2101» — любимую «ласточку» увели прямо из-под окон. Но полицейские быстро обнаружили машину — злодей бросил «копейку» буквально в 500 м от места происшествия. А вскоре сыщики вычислили угонщика.

Им оказался 29-летний неработающий житель Бирска, ранее неоднократно судимый. Мужчина признался в угоне и рассказал, что бросил «копейку», поскольку кончился бензин.

— По факту в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Угон», — отметили в пресс-службе МВД по РБ.

Кстати, выяснилось, что на совести подозреваемого числится восемь похожих преступлений. Причем, угонщик предпочитал именно детищ отечественного автопрома. За эти злодеяния ему также придется ответить.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Киркоров снялся в любовных сценах с «гастрольной женой»
Ученые: пиво залпом – путь к инфаркту
Киркоров снялся в любовных сценах с «гастрольной женой»
Путин поручил Медведеву защитить персональные данные граждан РФ
В ООН оценили ущерб стран от санкций против России
Чавушоглу сообщил, что РФ и Турция договорились о поставке С-400
В ПАСЕ готовят процедуру импичмента главы Ассамблеи
Банк России снизил ключевую ставку
Украина показала в ролике Евровидения дворец «Ласточкино гнездо»
Мощи Николая Чудотворца привезут в Россию впервые за 930 лет
Спорт
Последний барьер для «Спартака» Главное футбольное дерби страны определит судьбу чемпионской гонки в РФПЛ
Авто
Проект «Кортеж»: седан засняли на конвейере (фото) В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон пригласила своего пожилого двойника на показ «Очень плохих девчонок» и в бар
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь