В Башкирии поймали серийного угонщика
Мужчина катался на чужих машинах, пока не заканчивался бензин.
Мужчина катался на чужих машинах, пока не заканчивался бензин.
На днях в полицию Бирского района обратился 63-летний местный житель: угнали его «ВАЗ-2101» — любимую «ласточку» увели прямо
Им оказался 29-летний неработающий житель Бирска, ранее неоднократно судимый. Мужчина признался в угоне и рассказал, что бросил «копейку», поскольку кончился бензин.
— По факту в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Угон», — отметили в
Кстати, выяснилось, что на совести подозреваемого числится восемь похожих преступлений. Причем, угонщик предпочитал именно детищ отечественного автопрома. За эти злодеяния ему также придется ответить.