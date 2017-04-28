В Башкирии поймали серийного угонщика

На днях в полицию Бирского района обратился 63-летний местный житель: угнали его «ВАЗ-2101» — любимую «ласточку» увели прямо из-под окон. Но полицейские быстро обнаружили машину — злодей бросил «копейку» буквально в 500 м от места происшествия. А вскоре сыщики вычислили угонщика.

Им оказался 29-летний неработающий житель Бирска, ранее неоднократно судимый. Мужчина признался в угоне и рассказал, что бросил «копейку», поскольку кончился бензин.

— По факту в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Угон», — отметили в пресс-службе МВД по РБ.

Кстати, выяснилось, что на совести подозреваемого числится восемь похожих преступлений. Причем, угонщик предпочитал именно детищ отечественного автопрома. За эти злодеяния ему также придется ответить.