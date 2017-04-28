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15:12 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области стартует процесс по делу об убийстве шумных соседей

Жителя Североуральска осудят за убийство двух человек и покушение на убийство. 22-летний мужчина убил шумных соседей, которые мешали спать его ребенку.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе свердловского облсуда.

Процесс стартует 4 мая в 10.00 в областном суде. Напомним, что, по данным следствия, в сентябре прошлого года обвиняемый, находясь в квартире своей бывшей жены, уложил спать малолетнего ребенка и уснул сам. После он проснулся от шума, который доносился из соседней квартиры, в котором распивали спиртное мужчина и две женщины.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, обвиняемый решил попросить соседей успокоиться, но когда хозяин квартиры открыл ему дверь, возник конфликт. 22-летний мужчина стал наносить удары хозяину квартиры, а после вооружился ножом и ударил в жизненно важные органы своего оппонента. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. После этого злоумышленник набросился с ножом на двух женщин, которые находились в квартире. Одна из них скончалась на месте, другой удалось сбежать.

«Обвиняемый скрылся с места происшествия, выбросив в реку нож, которым он совершил преступление. В дальнейшем мужчина был задержан, а нож обнаружен и приобщён к материалам дела в качестве вещественного доказательства. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. За совершение указанных преступлений злоумышленнику грозит вплоть до пожизненного лишения свободы», — сообщили в пресс-службе.

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