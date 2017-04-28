В Свердловской области стартует процесс по делу об убийстве шумных соседей

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе свердловского облсуда.

Процесс стартует 4 мая в 10.00 в областном суде. Напомним, что, по данным следствия, в сентябре прошлого года обвиняемый, находясь в квартире своей бывшей жены, уложил спать малолетнего ребенка и уснул сам. После он проснулся от шума, который доносился из соседней квартиры, в котором распивали спиртное мужчина и две женщины.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, обвиняемый решил попросить соседей успокоиться, но когда хозяин квартиры открыл ему дверь, возник конфликт. 22-летний мужчина стал наносить удары хозяину квартиры, а после вооружился ножом и ударил в жизненно важные органы своего оппонента. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. После этого злоумышленник набросился с ножом на двух женщин, которые находились в квартире. Одна из них скончалась на месте, другой удалось сбежать.