В Свердловской области стартует процесс по делу об убийстве шумных соседей
Жителя Североуральска осудят за убийство двух человек и покушение на убийство. 22-летний мужчина убил шумных соседей, которые мешали спать его ребенку.
Жителя Североуральска осудят за убийство двух человек и покушение на убийство. 22-летний мужчина убил шумных соседей, которые мешали спать его ребенку.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Процесс стартует 4 мая в 10.00 в областном суде. Напомним, что, по данным следствия, в сентябре прошлого года обвиняемый, находясь в квартире своей бывшей жены, уложил спать малолетнего ребенка и уснул сам. После он проснулся от шума, который доносился из соседней квартиры, в котором распивали спиртное мужчина и две женщины.
Как сообщили Накануне.RU в
«Обвиняемый скрылся с места происшествия, выбросив в реку нож, которым он совершил преступление. В дальнейшем мужчина был задержан, а нож обнаружен и приобщён к материалам дела в качестве вещественного доказательства. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. За совершение указанных преступлений злоумышленнику грозит вплоть до пожизненного лишения свободы», — сообщили в