В Башкирии посреди поселка обнаружили тело 19-летнего парня
По некоторым данным, в одежде погибшего были наркотики.
По некоторым данным, в одежде погибшего были наркотики.
На днях в Иглино обнаружили труп молодого человека, что странно — почти посреди поселка. Что произошло, сейчас выясняют правоохранители. Но, как стало известно «Комсомолке», при парне обнаружили пакетик с наркотиком.
По одной из версий, молодой человек был под воздействием этого вещества, упал в лужу и захлебнулся. Но достоверно причина смерти станет известна только после проведения
По данному факту в местном отделе СКР по Башкирии сейчас ведется доследственная проверка.