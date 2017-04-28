В Башкирии посреди поселка обнаружили тело 19-летнего парня

На днях в Иглино обнаружили труп молодого человека, что странно — почти посреди поселка. Что произошло, сейчас выясняют правоохранители. Но, как стало известно «Комсомолке», при парне обнаружили пакетик с наркотиком.

По одной из версий, молодой человек был под воздействием этого вещества, упал в лужу и захлебнулся. Но достоверно причина смерти станет известна только после проведения судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту в местном отделе СКР по Башкирии сейчас ведется доследственная проверка.