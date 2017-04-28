В больнице Кореновска умерла восьмимесячная девочка
В Кореновске начали доследственную проверку по факту сообщений в СМИ о смерти ребенка.
В Кореновске начали доследственную проверку по факту сообщений в СМИ о смерти ребенка.
По предварительным данным, восьмимесячная девочка умерла в больнице, сообщает
В ходе проверки будут установлены обстоятельства случившегося, Планируются опросы родственников ребенка и медицинских работников, будет истребована медицинская документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.