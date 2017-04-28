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15:27 (мск), источник: ЮГА.ру

В больнице Кореновска умерла восьмимесячная девочка

В Кореновске начали доследственную проверку по факту сообщений в СМИ о смерти ребенка.

Источник: ЮГА.ру

По предварительным данным, восьмимесячная девочка умерла в больнице, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства случившегося, Планируются опросы родственников ребенка и медицинских работников, будет истребована медицинская документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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