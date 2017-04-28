В больнице Кореновска умерла восьмимесячная девочка

По предварительным данным, восьмимесячная девочка умерла в больнице, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства случившегося, Планируются опросы родственников ребенка и медицинских работников, будет истребована медицинская документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.