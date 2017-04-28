Житель Перми обвиняется в убийстве знакомого

Следственным отделом по Кировскому району было завершено расследование уголовное дела в отношении 37-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве.



По данным СУ СКР по краю, в ночь с 22 по 23 января 2017 года обвиняемый и его приятель распивали спиртные напитки. Во время посиделок подсудимый умышленно нанес знакомому удар ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался.

