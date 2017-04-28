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15:07 (мск), источник: Новости Перми

Житель Перми обвиняется в убийстве знакомого

Преступление произошло зимой этого года, когда подсудимый и его жертва распивали спиртные напитки.

Следственным отделом по Кировскому району было завершено расследование уголовное дела в отношении 37-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве.

По данным СУ СКР по краю, в ночь с 22 по 23 января 2017 года обвиняемый и его приятель распивали спиртные напитки. Во время посиделок подсудимый умышленно нанес знакомому удар ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался.

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