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15:07 (мск), источник: Новости Перми

Подросток из Березников предстанет перед судом

В конце января 2017 года несовершеннолетний житель Березников напал на другого подростка и ограбил его. Вскоре хулигана задержали правоохранители.

По информации СУ СКР по Пермскому краю, преступление случилось вечером 31 января 2017 года в поселке Железнодорожный Усольского района. Испытывая неприязнь к своей жертве, подросток избил его и похитил у него имущество.

На данный момент уголовное дело несовершеннолетнего преступника направлено в суд.

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