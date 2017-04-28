Подросток из Березников предстанет перед судом

По информации СУ СКР по Пермскому краю, преступление случилось вечером 31 января 2017 года в поселке Железнодорожный Усольского района. Испытывая неприязнь к своей жертве, подросток избил его и похитил у него имущество.

На данный момент уголовное дело несовершеннолетнего преступника направлено в суд.