Прокурор области взял на «особый контроль» проверку гибели пяти человек в Краснознаменске

«Ход проверки взят на особый контроль исполняющим обязанности прокурора области», — говорится в сообщении региональной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, смерть людей наступила из-за утечки газа. Погибли люди, проживающие в квартирах № 11 и № 12 в доме на улице Калининградской.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В квартире, где были найдены тела мужчины женщины и ребенка, следователи обнаружили газовый аппарат. По предварительным данным, попадание продуктов горения в квартиры произошло из-за того, что кто-то принудительно зафиксировал кнопку автомата безопасности газового котла. С помощью этой кнопки подача газа прекращается в случае работы оборудования в аварийном режиме.

В двух квартирах на улице Калининградской в Краснознаменске обнаружили тела 88-летнего мужчины и 63-летней женщины В соседней квартире на этом же этаже нашли тела 35-летнего мужчины, 26-летней женщины и 5-летнего ребенка.