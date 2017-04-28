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16:44 (мск), источник: Городской репортер

В детском саду Ростовской области обнаружили опасные яйца и мясо

В детском саду «Соловушка» Аксайского района обнаружили яйца и говядину без ветеринарных документов, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

«При проверке инспекторы обнаружили 30 куриных яиц и 4 кг говядины без ветеринарных сопроводительных документов. Их отсутствие является грубым нарушением законодательства», — сказано в сообщении.

Как уточняют в ведомстве, опасные продукты изъяли и уничтожили. Должностное лицо в детском саду привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф в размере трех тысяч рублей.

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