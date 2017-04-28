В Приангарье деревня полностью сгорела из-за природного пожара
КРАСНОЯРСК, 28 апр — РИА Новости. Деревня Бубновка Иркутской области, где проживают 435 человек, сгорела в результате природного пожара, сообщила
КРАСНОЯРСК, 28 апр — РИА Новости. Деревня Бубновка Иркутской области, где проживают 435 человек, сгорела в результате природного пожара, сообщила
«Вечером поступила информация, что сгорела деревня Бубновка Киренского района. Там было 86 домов и проживало 435 человек. С огнем боролись сотрудники местного подразделения областной противопожарной службы, были задействованы две автоцистерны. Дополнительные силы привлечь оказалось невозможным
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