Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Китай ответил на слова Белого дома об «изоляции России в ООН»
Кремль пообещал отреагировать на акцию против Путина
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Вопрос дня. «Спартак» и ЦСКА – кто в лучшей форме перед дерби
Шарапова: После паузы лучше понимаю, на что способно моё тело
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Максакова возмущена поведением экс-жены Вороненкова - СМИ
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались
В России начались продажи «китайца» за миллион
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
9Юбилей Корейской народной армии
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11Протест одного
16:08 (мск), источник: РИА Новости

В Приангарье деревня полностью сгорела из-за природного пожара

КРАСНОЯРСК, 28 апр — РИА Новости. Деревня Бубновка Иркутской области, где проживают 435 человек, сгорела в результате природного пожара, сообщила пресс-служба губернатора.

Источник: РИА "Новости"

«Вечером поступила информация, что сгорела деревня Бубновка Киренского района. Там было 86 домов и проживало 435 человек. С огнем боролись сотрудники местного подразделения областной противопожарной службы, были задействованы две автоцистерны. Дополнительные силы привлечь оказалось невозможным из-за того, что Бубновка располагается на острове. Распространению огня способствовал шквалистый ветер», — сообщают власти.

По данным пресс-службы, спасатели МЧС, проводившие в Киренском районе противопаводковые мероприятия, на судне на воздушной подушке эвакуировали жителей, вывезя их на безопасное от огненной стихии расстояние. Жертв и пострадавших среди населения нет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тогда все – по-взрослому: разговор с Киевом по газу теперь другой
В ООН оценили ущерб стран от санкций против России
Путин сообщил о росте числа несовершеннолетних наркоманов в РФ
Чавушоглу сообщил, что РФ и Турция договорились о поставке С-400
Депутаты предложили запретить продажу алкоголя до 21 года
«ВКонтакте» ввела платную подписку на музыку
Украина показала в ролике Евровидения дворец «Ласточкино гнездо»
Мощи Николая Чудотворца привезут в Россию впервые за 930 лет
Спорт
Вопрос дня. «Спартак» и ЦСКА – кто в лучшей форме перед дерби «Спартак» недавно громили, а ЦСКА только что громил сам. Кто в лучшей форме перед главным дерби страны – размышляют специалисты
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон пригласила своего пожилого двойника на показ «Очень плохих девчонок» и в бар
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Приезжие скупают квартиры в Петербурге
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь