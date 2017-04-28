В Свердловской области произошло два ДТП — один человек погиб

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На автодороге Екатеринбург — Алапаевск произошло столкновение двух легковых автомобилей. Водитель «Опель Астра» при выезде со второстепенном дороги не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ-2105 и допустил столкновение с ним.

В результате ДТП погибла пожилая женщина — пассажир отечественного автомобиля. Она находилась на заднем сидении автомобиля и была пристегнута ремнем безопасности. Травмы получили оба водителя, и 17-летняя девушка — пассажир «семерки». В момент ДТП она находилась на переднем пассажирском сидении. В результате ДТП девушка сломала руку.

Второе ДТП произошло на 258 км Екатеринбург — Серов: водитель автомобиля «Лада-Калина» не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание. По предварительным данным, в результате ДТП травмы получили четыре человека — водитель и три пассажира. Обстоятельства происшествия и характер травм устанавливается. Уже известно, что за рулем автомобиля находился водитель, который никогда не получал водительского удостоверения.