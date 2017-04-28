Бывший следователь МВД России обвинен в создании в Перми преступного сообщества

Следственная часть ГСУ краевого главка МВД РФ еще 29 апреля 2016 года начала расследование о выводе за рубеж иностранной валюты в особо крупном размере с использованием подложных документов. В одно производство с ним соединили возбужденное 8 декабря 2016 года уголовное о незаконной банковской деятельности, а затем — возбужденное 22 февраля 2017 года дело о создании преступного сообщества. По версии следствия, Губарев «выполнял одну из ключевых ролей, связанную с организацией данного преступного сообщества и его управлением» по выводу из России денег, вырученных китайской диаспорой за «серый» импорт товаров.

Губарев, приехавший по вызову следствия в Пермь из Новосибирска, был задержан 18 апреля. На другой день ему предъявили обвинение — и 20 апреля с санкции Свердловского районного суда Перми отправили в СИЗО на 2 месяца. В судебном постановлении указано, что против Губарева дал показания обвиняемый Игорь Хохлов. При этом отмечено: как бывший сотрудник МВД РФ Губарев знаком с методами оперативно-розыскной деятельности, на свободе может оказать противодействие расследованию.

Общаясь 28 апреля с апелляционной инстанцией по видеоконференцсвязи из СИЗО, заключенный назвал показания Хохлова попыткой уйти от погашения личного долга. «Обещал вернуть в 2015 году. Находясь в местах лишения свободы, уже через год я не смогу взыскать деньги из-за истечения 3-летнего срока давности», — пояснил Губарев.

По данным «Новостей Перми», долг может составлять около 10 млн рублей. Эта сумма равна денежному залогу, которые родственники предложили внести за освобождение бывшего следователя. Сам Губарев рассказал суду, что управляет автопарковкой в Москве и сдает в субаренду помещения в Подмосковье. По его словам, в Новосибирске он занимается меценатством, помогает православным организациям. Там же учится на заочном отделении Новосибирского государственного педагогического университета и скоро намеревался сдавать экзамены.

39-летний обвиняемый сообщил, что по причине тяжелого заболевания стал вегетарианцем. «Написал в СИЗО заявление с просьбой организовать вегетарианское питание. Письменного ответа пока не получил. Устно мне сказали, что еду специально для одного заключенного готовить не будут. На завтрак дают кашу, на ужин — овощное блюдо. Обед я не ем. Вот все мое питание. На здоровье это уже отразилось, снова появились симптомы заглушенного вроде бы заболевания», — пожаловался Губарев.

Прокурор Валентина Бусова возразила на просьбу адвоката Максима Билыка изменить меру пресечения. «Губарев обвиняется в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Соучастник Хохлов в дополнительных показаниях подтвердил мнение, что Губарев на свободе способен оказать давление. Медицинского заключения о том, что обвиняемый не может находиться в местах лишения свободы, не имеется», — напомнила представитель краевой прокуратуры.

Судья Александр Богомяков оставил Губарева в СИЗО до 18 июня. Напомним, под стражей с 23 марта находится его предполагаемый соучастник — влиятельный в китайской диаспоре Перми бизнесмен Ван Сэнь. Помимо других обвиняемых Игоря Хохлова и Олега Волкова, в расследовании появились новые фигуранты — сообщил знакомый с ситуацией источник.