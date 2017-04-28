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16:05 (мск), источник: АиФ Челябинск

Массовым мором рыбы в южноуральском озере заинтересовался СК

После схода ледяного покрова в озере Кунашак произошёл массовый мор рыбы.

Проверка по факту массовой гибели рыбы проводится в Челябинской области, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В озере Кунашак произошёл массовый мор рыбы.

«В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего с привлечением специалистов контролирующих органов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказывают в пресс-слжубе.

На ближайшее время назначено проведение исследования для установления причины массовой гибели рыбы.

Напомним, ранее экологическим бедствием заинтересовалась прокуратура.

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