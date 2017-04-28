Массовым мором рыбы в южноуральском озере заинтересовался СК
После схода ледяного покрова в озере Кунашак произошёл массовый мор рыбы.
После схода ледяного покрова в озере Кунашак произошёл массовый мор рыбы.
Проверка по факту массовой гибели рыбы проводится в Челябинской области, сообщают в
В озере Кунашак произошёл массовый мор рыбы.
«В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего с привлечением специалистов контролирующих органов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказывают в
На ближайшее время назначено проведение исследования для установления причины массовой гибели рыбы.
Напомним, ранее экологическим бедствием заинтересовалась прокуратура.