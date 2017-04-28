Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Китай ответил на слова Белого дома об «изоляции России в ООН»
Китай ответил на заявления США об "изоляции России в ООН"
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Овечкин и Кузнецов отличились
Хэмилтон: Теперь у меня будет балалайка-челлендж
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Максакова возмущена поведением экс-жены Вороненкова - СМИ
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
11Протест одного
9Юбилей Корейской народной армии
11Подготовка техники к Параду Победы
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
16:59 (мск), источник: Интерфакс

В «Яблоке» сообщили о почти ослепшей из-за нападения активистке

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Неизвестный напал на активистку «Яблока» Наталью Федорову возле ее дома в Москве и облил ее химическим веществом, сообщил руководитель столичного отделения партии Сергей Митрохин.

Источник: "Яблоко"

«Наталья Федорова выходила из своего дома, в этот момент к ней подбежал человек, которого она не видела, брызнул в лицо химическим раствором и скрылся», — сказал Митрохин «Интерфаксу».

Она сейчас находится в Первой градской больнице с ожогами лица и глаз, зрение почти пропало; врачи говорят, что должно восстановиться, но пока непонятно.
Сергей Митрохин
руководитель столичного отделения партии

По словам Митрохина, нападение может быть связано с борьбой Федоровой против расширения магазина в соседнем с ее местом жительства здании, которое может привести к сносу ее дома.

«Ей уже стреляли по окнам один раз, подкладывали гроб под двери квартиры. ОВД “Черемушки” на эти действия практически никак не реагировало. Она является членом “Яблока”, но не думаю, что с этим связано. Скорее всего, это реакция на ее общественную деятельность», — добавил глава московского «Яблока».

Митрохин сообщил, что намерен обратиться в главное управление МВД по Москве с требованием проконтролировать расследование нападения на активистку.

Комментарии
5
максим !!!
точно,точно валерк !Навльный может реальную конкуренцию кандидату от Яблока на президентских выборах составить ну и соответственно наоборот - вот они и мочат друг друга почем зря ,ну а владимвладимычу твоему и лучше ,потом объявят по кисилевтв мол оппозиция в РФ сама себя и уничтожила ,дело в шляпе ! - умный ты мужик валерка ,смекалистый ,настоящий путинец клейма негде ставить !
ОтветитьСсылкаПожаловаться
валера малютин
скорее всего шалят птенцы политического конкурента, навального
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Александр Иней
Ей в "едросы" надо идти... тогда точно и поймают и накажут по всей строгости)))))))))))))))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Отключения горячей воды в Москве начнутся с 10 мая
AP сообщило об убийстве молодой россиянки в Орегоне
Отключения горячей воды в Москве начнутся с 10 мая
В ООН оценили ущерб стран от санкций против России
Путин отметил рост числа несовершеннолетних наркоманов на 60%
Парламент Черногории принял закон о вступлении страны в НАТО
Военный суд приговорил имама мечети к трем годам за экстремизм
«ВКонтакте» ввела платную подписку на музыку
Мощи Николая Чудотворца привезут в Россию впервые за 930 лет
Спорт
Вопрос дня. «Спартак» и ЦСКА – кто в лучшей форме перед дерби «Спартак» недавно громили, а ЦСКА только что громил сам. Кто в лучшей форме перед главным дерби страны – размышляют специалисты
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь