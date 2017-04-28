В «Яблоке» сообщили о почти ослепшей из-за нападения активистке

«Наталья Федорова выходила из своего дома, в этот момент к ней подбежал человек, которого она не видела, брызнул в лицо химическим раствором и скрылся», — сказал Митрохин «Интерфаксу».

Она сейчас находится в Первой градской больнице с ожогами лица и глаз, зрение почти пропало; врачи говорят, что должно восстановиться, но пока непонятно.

По словам Митрохина, нападение может быть связано с борьбой Федоровой против расширения магазина в соседнем с ее местом жительства здании, которое может привести к сносу ее дома.

«Ей уже стреляли по окнам один раз, подкладывали гроб под двери квартиры. ОВД “Черемушки” на эти действия практически никак не реагировало. Она является членом “Яблока”, но не думаю, что с этим связано. Скорее всего, это реакция на ее общественную деятельность», — добавил глава московского «Яблока».

Митрохин сообщил, что намерен обратиться в главное управление МВД по Москве с требованием проконтролировать расследование нападения на активистку.