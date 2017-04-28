Военный суд приговорил имама московской мечети к трем годам колонии за экстремизм

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Московский окружной военный суд в пятницу приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего имама столичной мечети Махмуда Велитова, признав его виновным в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Признать Велитова виновным, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима», — огласил председательствующий судья.

Суд также постановил взять Велитова под стражу в зале суда, подписку о невыезде отменить.