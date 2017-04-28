В Воронежской области легковушка врезалась в фуру: погиб автомобилист

Легковой автомобиль Infititi и фура Scania с полуприцепом столкнулись на 696 км трассы М4 «Дон» в Верхнемамонском районе в 8:40 пятницы, 28 апреля. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в системе-112. В ДТП погиб 37-летний водитель легковушки, а его 30-летняя супруга пострадала, уточнили в группе пропаганды региональной ГИБДД.

По данным автоинспекции, за рулем Infititi находился 37-летний житель Ростовской области. Мужчина ехал со стороны Ростова-на-Дону по направлению к Москве и вылетел на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с фурой Scania, за рулем которой находился 37-летний житель Башкортастана. Мужчина не пострадал.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины ДТП.