«Королеве актюбинских дорог» вынесли приговор

Сегодня, 28 апреля уголовный суд в Актобе вынес приговор по резонансному делу известной девушки-полицейской Жанат Ахетовой и ее коллеге Мирасу Ибадуллаеву.

В прокуратуре уточнили, какое наказание просят для «королевы актюбинской полиции»

Обоих суд приговорил к двум годам ограничения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным запретом работать в правоохранительных органах. Также лишил званий, сообщает «Диапазон».

В связи с юбилейной амнистией суд освободил обоих от основного наказания в виде лишения свободы.

Дополнительное наказание в виде конфискации имущества и запрета работы в полиции подлежит исполнению, пояснила судья Кузенбаева.

После оглашения приговора Жанат Ахетова молча ушла, с прессой говорить отказалась.

Напомним, 26 сентября прошлого года рядовой дорожно-патрульной службы Мирас Ибадуллаев остановил «Киа Рио» за нарушение ПДД, также у водительницы не оказалось страховки. Она позвонила своей знакомой, полицейскому Жанат Ахетовой.

Последняя уговорила коллегу отпустить женщину, так как у той были материальные трудности. Ибадуллаев выполнил просьбу Ахетовой. Судили Ибадуллаева за злоупотребление служебными полномочиями и использование поддельного документа, Ахетову — за пособничество в преступлении.

Сочувствующие Жанат Ахетовой бросили клич в Инстаграме и предлагали собраться около здания суда накануне приговора, чтобы поддержать «Зену». Прокуратура предупредила, что такое собрание может носить незаконный характер.

Во время последнего слова Ахетовой и Ибадуллаева около здания суда дежурило много полицейских. Флешмоб в поддержку «Зены» не состоялся.