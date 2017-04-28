«Королеве актюбинских дорог» вынесли приговор
Ей запретили работать в полиции до конца жизни.
Ей запретили работать в полиции до конца жизни.
Сегодня, 28 апреля уголовный суд в Актобе вынес приговор по резонансному делу известной
Обоих суд приговорил к двум годам ограничения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным запретом работать в правоохранительных органах. Также лишил званий, сообщает «Диапазон».
В связи с юбилейной амнистией суд освободил обоих от основного наказания в виде лишения свободы.
Дополнительное наказание в виде конфискации имущества и запрета работы в полиции подлежит исполнению, пояснила судья Кузенбаева.
После оглашения приговора Жанат Ахетова молча ушла, с прессой говорить отказалась.
Напомним, 26 сентября прошлого года рядовой
Последняя уговорила коллегу отпустить женщину, так как у той были материальные трудности. Ибадуллаев выполнил просьбу Ахетовой. Судили Ибадуллаева за злоупотребление служебными полномочиями и использование поддельного документа, Ахетову — за пособничество в преступлении.
Сочувствующие Жанат Ахетовой бросили клич в Инстаграме и предлагали собраться около здания суда накануне приговора, чтобы поддержать «Зену». Прокуратура предупредила, что такое собрание может носить незаконный характер.
Во время последнего слова Ахетовой и Ибадуллаева около здания суда дежурило много полицейских. Флешмоб в поддержку «Зены» не состоялся.