В результате подрыва авто погиб боец подразделения, которое выполняет задачи под Мариуполем
Боец погиб в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве.
Боец погиб в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве.
В зоне АТО в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве погиб военнослужащий.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает
«Согласно предварительной информации, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве погиб военнослужащий одного из подразделений, личный состав которого выполняет боевые задачи на Приморском направлении неподалёку от населенного пункта Павлополь», — говорится в сообщении.