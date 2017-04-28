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18:34 (мск), источник: УНИАН

В результате подрыва авто погиб боец подразделения, которое выполняет задачи под Мариуполем

Боец погиб в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве.

Источник: УНИАН

В зоне АТО в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве погиб военнослужащий.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Согласно предварительной информации, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве погиб военнослужащий одного из подразделений, личный состав которого выполняет боевые задачи на Приморском направлении неподалёку от населенного пункта Павлополь», — говорится в сообщении.

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