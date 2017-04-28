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19:52 (мск), источник: Tengrinews

Депутат рассказал, как решить проблему подтоплений в Алматы

Депутат маслихата Алматы Константин Авершин рассказал, как решить проблему подтоплений в южной столице, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Каждый год во время проливных дождей город подтапливает. Хотя старожилы помнят, что были времена, когда арычная система справлялась с потоками воды. Но город за последние 20 лет сильно разросся. Добавились целых два новых района Алатауский и Наурызбайский, в которых тоже идет активное строительство. Также имеет место быть факт того, что многие наши горожане выбрасывают мусор тупо в арыки, не думая о том, что это может стать причиной серьезных нарушений в целом. Ведь арыки это сосуды нашего с Вами города», — написал Авершин на своей странице в Facebook.

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Проанализировав ситуацию он выделил две основные проблемы: отсутствие полноценной системы ливневой канализации и нарушение арычной сети.

«Картина следующая, в Алматы протяженность арычной сети 1 200 километров, 820 километров магистральных и 380 километров — внутридворовых. Чтобы избежать подобных проблем, городу необходимы еще как минимум 240 километров магистральных арычных сетей. Особенно в присоединенных районах, там где их нет вообще. Также необходимо восстановить порядка 65 участков, которые так или иначе были уничтожены. Еще одна проблема, это куда всю эту воду сбрасывать? Водный кодекс запрещает сливать ливневую воду в реки. Поэтому необходимо строительство очистных сооружений», — написал депутат.

По его словам, в 2016 году маслихат Алматы одобрил бюджет на разработку проектно-сметной документации (ПСД) на реконструкцию 42 километров арычной сети.

«И это будет не тупая “замена новых арыков на новые”, а именно восстановление арыков, там, где они варварски были уничтожены. Насколько я знаю, ПСД на эти работы будет готово уже в мае, и после всех конкурсных процедур начнутся сами работы. Это примерно середина лета», — написал Авершин.

В 2017 году также начнется разработка проектной документации на строительство новых арычных сетей и ливневой канализации с очистными сооружениями на реке Есентай в районе микрорайона Кокжиек.

«Я считаю, мы должны привлекать общественность, и мониторить ход строительства. Мои коллеги, и я сам, готовы организовать эту работу по общественному контролю. Времени не хватает на все! И поэтому, нужна поддержка общественности. Хотя бы на своих уровнях! Давайте относиться к городу как месту, где живем мы и будут жить наши дети!», — заключил Авершин.

Напомним, 28 апреля сильнейший ливень вызвал подтопления в Алматы. По информации КЧС РК, в результате обильных осадков в Алматы зарегистрировано 60 случаев подтопления, из них 11 случаев подтопления частных жилых домов, 37 случаев подтопления дворовых территорий и девять случаев подтопления улиц, три — объектов на территории рынка «Азия», обрушение саманной времянки (Алатауский район), подтопление магазина «Алматы Оптика» (Алмалинский район), территории частного детского сада «Ботагоз».

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