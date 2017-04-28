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19:34 (мск), источник: Informburo.kz

Жительницу Кыргызстана вместе с детьми продали в рабство в Казахстан — СМИ

Семью вывезли в посёлок Карабулак Талдыкорганской области, а после передали их документы «хозяевам» в обмен на 60 000 тенге.

Источник: Informburo.kz

Полиция Кыргызстана на брифинге 27 апреля сообщила, что ещё в 2006 году в Казахстан перевезли 34-летнюю женщину, её девятилетнего сына и годовалую дочь. По данным издания turmush.kg, их продали в рабство за 60 000 тенге.

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По данным правоохранительных органов, на которые ссылается портал, в мае 2006 года жительница Кыргызстана, воспользовавшись доверием женщины, вывезла её с сыном и дочерью в Казахстан.

В селе Карабулак Талдыкорганской области подозреваемая получила 60 000 тенге в обмен на документы кыргызской семьи.

Спустя 11 лет в ходе оперативных мероприятий о произошедшем стало известно полицейским. Этот факт уже подтвердили в УВД Ошской области. По нему проводится сбор материалов и соответствующие проверки.

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