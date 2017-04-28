В Алматы объявлено штормовое предупреждение
В Алматы в горных районах возможен сход лавин, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
В Алматы в горных районах возможен сход лавин, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
В Алматы в горных районах возможен сход лавин, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
«В связи с большой высотой снежного покрова и выпадением осадков в горных районах Алматинской и
Спасатели не рекомендуют выход на крутые заснеженные склоны
В связи с чем ограничивается доступ туристов и выставляются блок посты на автодорогу «ГЭС-1-БАО».