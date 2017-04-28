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19:43 (мск), источник: Newtimes.kz

В Алматы объявлено штормовое предупреждение

В Алматы в горных районах возможен сход лавин, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Источник: Newtimes.kz

В Алматы в горных районах возможен сход лавин, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

«В связи с большой высотой снежного покрова и выпадением осадков в горных районах Алматинской и Южно-Казахстанской областей (в высотной зоне выше 2300 м) в период 29 апреля — 2 мая возможен сход снежных лавин», — сообщают в ДЧС.

Спасатели не рекомендуют выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

В связи с чем ограничивается доступ туристов и выставляются блок посты на автодорогу «ГЭС-1-БАО».

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