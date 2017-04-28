Пьяный начальник Столинского РОВД будет строго наказан

МИНСК, 28 апр — Sputnik. Начальника Столинского РОВД Вячеслава Филипчика ждет строгое наказание за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, заявили в МВД Беларуси.

Подполковник милиции Филипчик был задержан 22 апреля около 16:00 в деревне Галево (Пинский район). Начальник РОВД управлял авто, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

В МВД подчеркнули, что Филипчика ждет «самое строгое наказание согласно административному законодательству». Нарушитель также будет уволен из органов.

Правоохранители обратили внимание ведут работу по выявлению нарушений закону сотрудниками органов внутренних дел и МВД. Этот процесс лично контролирует министр Игорь Шуневич.