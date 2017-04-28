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19:42 (мск), источник: Интерфакс

Напавший на аптеку в Москве преступник убил женщину-провизора

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — В результате разбойного нападения на аптеку на Ленинском проспекте в Москве была убита женщина-провизор, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительной информации, вечером в пятницу неизвестный мужчина, одетый в камуфляж, совершил разбойное нападение на аптеку по адресу Ленинский проспект, дом 60. Прибывшими на место полицейскими был обнаружен труп провизора — женщины 55 лет», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание преступника. Официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу «Интерфакс» не располагает.

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