Напавший на аптеку в Москве преступник убил женщину-провизора

«По предварительной информации, вечером в пятницу неизвестный мужчина, одетый в камуфляж, совершил разбойное нападение на аптеку по адресу Ленинский проспект, дом 60. Прибывшими на место полицейскими был обнаружен труп провизора — женщины 55 лет», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание преступника. Официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу «Интерфакс» не располагает.