Напавший на аптеку в Москве преступник убил женщину-провизора
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — В результате разбойного нападения на аптеку на Ленинском проспекте в Москве была убита
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — В результате разбойного нападения на аптеку на Ленинском проспекте в Москве была убита
«По предварительной информации, вечером в пятницу неизвестный мужчина, одетый в камуфляж, совершил разбойное нападение на аптеку по адресу Ленинский проспект, дом 60. Прибывшими на место полицейскими был обнаружен труп провизора — женщины 55 лет», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящий момент проводятся