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28 апреля, источник: Publika.md

В столице 13-летнию девочку ограбили около собственного дома

Прошлым вечером 13-летнию девочку ограбили, когда она возвращалась домой. Неизвестный мужчина напал на неё со спины, прежде чем жертва успела зайти в подъезд.

Источник: Publika.md

Злоумышленник украл у девочки телефон и скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавшая вместе с родителями обратилась в полицию. Правоохранителям удалось по горячим следам задержать преступника.

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