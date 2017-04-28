В столице 13-летнию девочку ограбили около собственного дома
Прошлым вечером 13-летнию девочку ограбили, когда она возвращалась домой. Неизвестный мужчина напал на неё со спины, прежде чем жертва успела зайти в подъезд.
Прошлым вечером 13-летнию девочку ограбили, когда она возвращалась домой. Неизвестный мужчина напал на неё со спины, прежде чем жертва успела зайти в подъезд.
Злоумышленник украл у девочки телефон и скрылся в неизвестном направлении.
Пострадавшая вместе с родителями обратилась в полицию. Правоохранителям удалось по горячим следам задержать преступника.