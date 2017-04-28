В Одессе облили краской мемориальную доску и повалили памятный знак Жукову

Издание «Страна» сообщает о еще одном акте вандализма. Около 16:30 группа неизвестных в камуфляже повалила памятный знак Жукову на пересечении проспекта Небесной Сотни (бывший проспект Жукова) и улице 25-й Чапаевской дивизии.

Об этом сообщает «Думская», отмечая, что эта организация поддерживает мэра Одессы Геннадия Труханова.

Это был заложенный камень, где по инициативе местных коммунистов хотели в будущем установить полноценный памятник Жукову.

Напомним, 26 апреля Одесский городской совет переименовал 56 улиц в Одессе, которые были переименованы в мае прошлого года председателем области Михаилом Саакашвили в рамках декоммунизации. В частности, вновь появился на карте города проспект Маршала Жукова (решением Саакашвили переименованный в проспект Небесной Сотни).

В мэрии сослались на противоречия между двумя статьями закона о декоммунизации. С одной стороны, советский военачальник был министром обороны и членом президиума ЦК КПСС, то есть одним из руководителей тоталитарного государства и партии, является причиной для декоммунизации. С другой, не подлежат переименованию названия, связанные с именами людей, которые участвовали в изгнании нацистских оккупантов из Украины.

28 апреля Приморский районный суд Одессы признал противоправным и отменил решение Одесского городского совета о переименовании 56 улиц.