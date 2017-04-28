Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Китай ответил на слова Белого дома об «изоляции России в ООН»
Жителей хрущевок переселят в квартиры с отделкой
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Как бороться с шумными соседями?
Плюсы и минусы квартир-студий
Жена Краско поделилась откровенным снимком в воде - СМИ
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Максакова возмущена поведением экс-жены Вороненкова - СМИ
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
9Юбилей Корейской народной армии
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
21:58 (мск), источник: Ipress.ua

В Одессе облили краской мемориальную доску и повалили памятный знак Жукову

В Одессе активисты «Совета общественной безопасности» облили краской мемориальную доску советскому военачальнику и партийному руководителю Георгию Жукову, украшающую стену здания военкомата на углу Канатной и Пироговской улицы.

Источник: Ipress.ua

Об этом сообщает «Думская», отмечая, что эта организация поддерживает мэра Одессы Геннадия Труханова.

Издание «Страна» сообщает о еще одном акте вандализма. Около 16:30 группа неизвестных в камуфляже повалила памятный знак Жукову на пересечении проспекта Небесной Сотни (бывший проспект Жукова) и улице 25-й Чапаевской дивизии.

Читайте также
Одесский горсовет настаивает на законности переименования улиц

Это был заложенный камень, где по инициативе местных коммунистов хотели в будущем установить полноценный памятник Жукову.

Напомним, 26 апреля Одесский городской совет переименовал 56 улиц в Одессе, которые были переименованы в мае прошлого года председателем области Михаилом Саакашвили в рамках декоммунизации. В частности, вновь появился на карте города проспект Маршала Жукова (решением Саакашвили переименованный в проспект Небесной Сотни).

В мэрии сослались на противоречия между двумя статьями закона о декоммунизации. С одной стороны, советский военачальник был министром обороны и членом президиума ЦК КПСС, то есть одним из руководителей тоталитарного государства и партии, является причиной для декоммунизации. С другой, не подлежат переименованию названия, связанные с именами людей, которые участвовали в изгнании нацистских оккупантов из Украины.

28 апреля Приморский районный суд Одессы признал противоправным и отменил решение Одесского городского совета о переименовании 56 улиц.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Китай против размещения американской системы ПРО в Южной Корее
В ООН назвали самый «страдающий» от санкций российский регион
Путин отметил рост числа несовершеннолетних наркоманов на 60%
Парламент Черногории проголосовал за вступление страны в НАТО
В МИД ответили на заявление Белого дома об изоляции России в ООН
«ВКонтакте» ввела платную подписку на музыку
Начата проверка после нападения на активистку «Яблока» в Москве
ОКР ответил на призыв Германии отстранить Россию от Олимпиады
Спорт
Гончаренко vs. Каррера, Медведев vs. рекорд Нигматуллина Выделяем главные интриги 26-го тура чемпионата России
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь