Полиция начала проверку после нападения на активистку «Яблока» в Москве
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Полиция начала проверку по факту нападения на активистку партии «Яблоко» Наталью Федорову в Москве, сообщили «Интерфаксу» в пятницу в
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Полиция начала проверку по факту нападения на активистку партии «Яблоко» Наталью Федорову в Москве, сообщили «Интерфаксу» в пятницу в
В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним с диагнозом "химический ожог глаз" доставлена Наталья Федорова, которая, после оказания помощи, отпущена
Он сообщил, что «пострадавшая опрошена полицейскими, от нее получено официальное заявление, по которому начата доследственная проверка».
Ранее руководитель столичного отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин сообщил «Интерфаксу», что на активистку напали у ее дома.
«Наталья Федорова выходила из своего дома, в этот момент к ней подбежал человек, которого она не видела, брызнул в лицо химическим раствором, и скрылся», — сказал Митрохин.
По словам Митрохина, нападение может быть связано с борьбой Федоровой с расширением магазина, которое может привести к сносу ее дома. Он отметил, что
«Ей уже стреляли по окнам один раз, подкладывали гроб под двери квартиры, ОВД “Черемушки” на эти действия практически никак не реагировало. Она является членом “Яблока”, но не думаю, что с этим связано, скорее всего, это реакция на ее общественную деятельность», — добавил глава московского «Яблока».
Митрохин сообщил, что намерен обратиться в главное управление МВД по Москве с требованием проконтролировать расследование нападения на активистку партии.