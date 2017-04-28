Полиция начала проверку после нападения на активистку «Яблока» в Москве

В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним с диагнозом "химический ожог глаз" доставлена Наталья Федорова, которая, после оказания помощи, отпущена

Ранее руководитель столичного отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин сообщил «Интерфаксу», что на активистку напали у ее дома.

Он сообщил, что «пострадавшая опрошена полицейскими, от нее получено официальное заявление, по которому начата доследственная проверка».

«Наталья Федорова выходила из своего дома, в этот момент к ней подбежал человек, которого она не видела, брызнул в лицо химическим раствором, и скрылся», — сказал Митрохин.

По словам Митрохина, нападение может быть связано с борьбой Федоровой с расширением магазина, которое может привести к сносу ее дома. Он отметил, что из-за нападения «зрение почти пропало; врачи говорят, что должно восстановиться, но пока непонятно».

«Ей уже стреляли по окнам один раз, подкладывали гроб под двери квартиры, ОВД “Черемушки” на эти действия практически никак не реагировало. Она является членом “Яблока”, но не думаю, что с этим связано, скорее всего, это реакция на ее общественную деятельность», — добавил глава московского «Яблока».

Митрохин сообщил, что намерен обратиться в главное управление МВД по Москве с требованием проконтролировать расследование нападения на активистку партии.