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21:53 (мск), источник: Интерфакс

Полиция начала проверку после нападения на активистку «Яблока» в Москве

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Полиция начала проверку по факту нападения на активистку партии «Яблоко» Наталью Федорову в Москве, сообщили «Интерфаксу» в пятницу в пресс-службе столичного главка полиции.

В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним с диагнозом "химический ожог глаз" доставлена Наталья Федорова, которая, после оказания помощи, отпущена
Сотрудник пресс-службы столичного главка полиции

Он сообщил, что «пострадавшая опрошена полицейскими, от нее получено официальное заявление, по которому начата доследственная проверка».

Ранее руководитель столичного отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин сообщил «Интерфаксу», что на активистку напали у ее дома.

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«Наталья Федорова выходила из своего дома, в этот момент к ней подбежал человек, которого она не видела, брызнул в лицо химическим раствором, и скрылся», — сказал Митрохин.

По словам Митрохина, нападение может быть связано с борьбой Федоровой с расширением магазина, которое может привести к сносу ее дома. Он отметил, что из-за нападения «зрение почти пропало; врачи говорят, что должно восстановиться, но пока непонятно».

«Ей уже стреляли по окнам один раз, подкладывали гроб под двери квартиры, ОВД “Черемушки” на эти действия практически никак не реагировало. Она является членом “Яблока”, но не думаю, что с этим связано, скорее всего, это реакция на ее общественную деятельность», — добавил глава московского «Яблока».

Митрохин сообщил, что намерен обратиться в главное управление МВД по Москве с требованием проконтролировать расследование нападения на активистку партии.

Комментарии
1
Андрей Гончаров
Отпустили, значит всё хорошо.
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