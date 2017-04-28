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22:10 (мск), источник: РБК

Полиция начала проверку нападения на Навального в Москве

Сотрудники полиции начали доследственную проверку нападения на Алексея Навального. Ему плеснули в лицо зеленкой, в результате чего он получил химический ожог глаза.

Полиция проверит нападение на Алексея Навального, в результате которого у него диагностировали химический ожог глаза. Об этом сообщается на сайте московского управления МВД.

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На оппозиционного политика напали накануне у офиса Фонда борьбы с коррупцией в Москве вечером 27 апреля. Он направлялся на мероприятие Global Event Forum в Центр международной торговли.

На ролике с видеокамеры, которая установлена в бизнес-центре «Омега Плаза», был виден мужчина, который сначала ходит по вестибюлю здания со стаканом для кофе. Потом он выходит на улицу, где и нападает на Навального возле его автомобиля. Преступнику удалось скрыться.

Ранее днем политик написал заявление в полицию по факту нападения. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщала, что он требует ​возбудить уголовное дело о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

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