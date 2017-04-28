Полиция начала проверку нападения на Навального в Москве
Сотрудники полиции начали доследственную проверку нападения на Алексея Навального. Ему плеснули в лицо зеленкой, в результате чего он получил химический ожог глаза.
Сотрудники полиции начали доследственную проверку нападения на Алексея Навального. Ему плеснули в лицо зеленкой, в результате чего он получил химический ожог глаза.
Полиция проверит нападение на Алексея Навального, в результате которого у него диагностировали химический ожог глаза. Об этом сообщается на сайте московского управления МВД.
На оппозиционного политика напали накануне у офиса Фонда борьбы с коррупцией в Москве вечером 27 апреля. Он направлялся на мероприятие Global Event Forum в Центр международной торговли.
На ролике с видеокамеры, которая установлена в
Ранее днем политик написал заявление в полицию по факту нападения.