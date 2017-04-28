Полиция начала проверку нападения на Навального в Москве

Полиция проверит нападение на Алексея Навального, в результате которого у него диагностировали химический ожог глаза. Об этом сообщается на сайте московского управления МВД.

На оппозиционного политика напали накануне у офиса Фонда борьбы с коррупцией в Москве вечером 27 апреля. Он направлялся на мероприятие Global Event Forum в Центр международной торговли.

На ролике с видеокамеры, которая установлена в бизнес-центре «Омега Плаза», был виден мужчина, который сначала ходит по вестибюлю здания со стаканом для кофе. Потом он выходит на улицу, где и нападает на Навального возле его автомобиля. Преступнику удалось скрыться.