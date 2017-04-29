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11:14 (мск), источник: РИА Новости

У жильцов дома в Таганроге, где произошел взрыв, нашли нарушения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Нарушения в подключении газового оборудования выявлены у нескольких жителей многоквартирного дома в Таганроге Ростовской области, где произошел взрыв газа, унесший жизни двух человек, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы города Андрея Лисицкого.

Источник: РИА Новости

По предварительным данным, 9 апреля в квартире на пятом этаже в доме по улице Шаумяна в Таганроге произошел взрыв бытового газа, в результате два человека погибли, трое, по данным областной прокуратуры, пострадали. Три квартиры в результате взрыва разрушены, еще 10 частично повреждены. СК возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Специалисты не нашли повреждений газового оборудования в квартире, где произошел взрыв.

«При осмотре первого, второго и четвертого подъездов (не пострадавших от взрыва — ред.) специалисты выявили в одном из подъездов 7 случаев нарушения в подключении газового оборудования, это сфера ответственности жильцов дома, не по схеме было подключено газоснабжение. Представители властей сказали жильцам, что им самим предстоит устранять нарушения, поскольку пока они этого не сделают, газовики не смогут подключить газ в их квартиры и не допустят туда ни одного из жильцов», — пояснила собеседник агентства.

Она добавила, что заместитель главы администрации по вопросам экономики Роман Корякин предложил жильцам дома и руководителям управляющей компании заключить специальное соглашение. Как объяснила пресс-секретарь, по закону жильцы могут провести собрание, составить протокол и договориться, чтобы управляющая компания оплатила работы по устранению нарушений.

«После оплаты расходов управляющая компания вносит их в квитанции и распределяет на удобный жителям срок, чтобы жильцам было удобнее нести затраты. Руководитель управляющей компании дал предварительное согласие на это предложение», — уточнила пресс-секретарь.

В пятницу 28 апреля дом в Таганроге начали подключать к коммуникациям. Ранее сообщали, что после подключения не пострадавших от взрыва подъездов к коммуникациям жильцы смогут вернуться в свои квартиры. Также сообщалось, что 53 жителя дома продолжают находиться в пункте временного размещения в гостинице «Таганрог», остальные жильцы разместились у родственников. По информации пресс-службы городской администрации, в доме проживают 134 человека, на момент взрыва в нем находились 68 человек.

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