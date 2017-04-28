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28 апреля, источник: РИА Новости

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,2

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло недалеко от берегов Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 20.23 по времени UTC (23.23 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 42 километрах к юго-западу от города Глан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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