На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,2
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло недалеко от берегов Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло недалеко от берегов Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 20.23 по времени UTC (23.23 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 42 километрах к
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.