Адвокат рассказал об обыске в центре Рерихов в Москве

В Центре проводится обыск по делу Мастер-банка, председатель которого, якобы на украденные деньги, купил несколько картин Рериха и передал их в музей

Ранее обыски в музее по делу о мошенничестве руководства Мастер-банка проходили в начале марта. Во время следственных мероприятий были изъяты картины Николая и Святослава Рерихов. Они впоследствии были переданы в Музей Востока. Руководства центра Рерихов заявило, что Министерство культуры «планомерно» уничтожает московский музей Николая Рериха. Как говорилось на сайте МЦР, деятельность центра финансировалась Булочником.

Борис Булочник был объявлен в международный розыск. В апреле 2016 года он был заочно арестован по делу о преднамеренном банкротстве Мастер-банка. По версии следствия, с августа 2012 года по август 2013 года руководство банка выдало заведомо невозвратные кредиты клиентам своего банка, а именно 200 физическим лицам и 170 юридическим лица. Клиенты банка, которые были указаны в документах, на самом деле не заключали подобных договоров. В то время как фирмы, которым были выданы кредиты, имели признаки фиктивности.