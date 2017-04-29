Адвокат рассказал об обыске в центре Рерихов в Москве
В Москве полиция проводит обыск в Международном центре Рерихов (МЦР) по делу о мошенничестве бывшего председателя правления
В Москве полиция проводит обыск в Международном центре Рерихов (МЦР) по делу о мошенничестве бывшего председателя правления
По его словам, обыски проводятся по поручению следователя следственного управления при ГУВД Москвы.
В Центре проводится обыск по делу Мастер-банка, председатель которого, якобы на украденные деньги, купил несколько картин Рериха и передал их в музей
Адвокат рассказал, что полиция изымает картины из Центра Рерихов.
Ранее обыски в музее по делу о мошенничестве руководства
Борис Булочник был объявлен в международный розыск. В апреле 2016 года он был заочно арестован по делу о преднамеренном банкротстве
Вывод средств привел к сокращению активов банка. В итоге это стало поводом лишения