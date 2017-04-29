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00:06 (мск), источник: РБК

Адвокат рассказал об обыске в центре Рерихов в Москве

В Москве полиция проводит обыск в Международном центре Рерихов (МЦР) по делу о мошенничестве бывшего председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника. Об этом сообщил адвокат МЦР Александр Карабанов, передает ТАСС.

По его словам, обыски проводятся по поручению следователя следственного управления при ГУВД Москвы.

В Центре проводится обыск по делу Мастер-банка, председатель которого, якобы на украденные деньги, купил несколько картин Рериха и передал их в музей
Александр Карабанов
Адвокат МЦР

Адвокат рассказал, что полиция изымает картины из Центра Рерихов.

Ранее обыски в музее по делу о мошенничестве руководства Мастер-банка проходили в начале марта. Во время следственных мероприятий были изъяты картины Николая и Святослава Рерихов. Они впоследствии были переданы в Музей Востока. Руководства центра Рерихов заявило, что Министерство культуры «планомерно» уничтожает московский музей Николая Рериха. Как говорилось на сайте МЦР, деятельность центра финансировалась Булочником.

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Борис Булочник был объявлен в международный розыск. В апреле 2016 года он был заочно арестован по делу о преднамеренном банкротстве Мастер-банка. По версии следствия, с августа 2012 года по август 2013 года руководство банка выдало заведомо невозвратные кредиты клиентам своего банка, а именно 200 физическим лицам и 170 юридическим лица. Клиенты банка, которые были указаны в документах, на самом деле не заключали подобных договоров. В то время как фирмы, которым были выданы кредиты, имели признаки фиктивности.

Вывод средств привел к сокращению активов банка. В итоге это стало поводом лишения Мастер-банка лицензии в ноябре 2013 года и признания его банкротом. Задолженность Мастер банка перед кредиторами была оценена в 61 млрд руб, а отзыв у него лицензии стал на тот момент самым крупным страховым случаем в России.

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