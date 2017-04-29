Группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в Багдаде
В результате подрыва автомобиля погибли по меньшей мере шесть человек, еще семь получили ранения.
В результате подрыва автомобиля погибли по меньшей мере шесть человек, еще семь получили ранения.
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) заявила о своей ответственности за взрыв, произошедший в пятницу в Багдаде. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя службы безопасности.
Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что в столичном квартале