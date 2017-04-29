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04:27 (мск), источник: Вести.Ru

Шивелуч выбросил 7-километровый столб пепла

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 7 километров над уровнем моря, шлейф от которого распространился примерно на 150 километров.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, высота которого составляет 3 283 метра. Он находится на территории Усть-Камчатского района.

Ближайший к вулкану населенный пункт — поселок Ключи — расположен в 45 километрах от его подножия, напоминает ТАСС.

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