Шивелуч выбросил 7-километровый столб пепла

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, высота которого составляет 3 283 метра. Он находится на территории Усть-Камчатского района.

Ближайший к вулкану населенный пункт — поселок Ключи — расположен в 45 километрах от его подножия, напоминает ТАСС.