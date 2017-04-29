Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Китай ответил на слова Белого дома об «изоляции России в ООН»
Германия объяснила визит Меркель в Сочи
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
Жена Краско поделилась откровенным снимком в воде - СМИ
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
СМИ: Максакова дала отпор бывшей жене Вороненкова
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
11Протест одного
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
06:55 (мск), источник: РИА Новости

Центр Рерихов сообщил, что входы в здания музея в центре Москвы опечатали

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Входы в здания музея Международного центра Рерихов (МЦР) в центре Москвы опечатаны, сообщается в субботу на сайте МЦР.

Источник: РИА Новости

Ранее Минкультуры РФ сообщило, что выселение Международного центра Рерихов из усадьбы Лопухиных в центре Москвы направлено на обеспечение ее сохранности. В самом МЦР в свою очередь сообщили, что на территорию музея вошли люди в сопровождении правоохранителей и отказываются покидать ее, ссылаясь на решение суда о выселении МЦР из усадьбы Лопухиных.

Входы в здания музея опечатаны. Территорию покинули представители музея Востока … а также представители правоохранительных органов. На территории остаются по четыре человека со стороны МЦР и музея Востока
Сообщение Минкультуры РФ

Вице-президент МЦР Стеценко и адвокат Абрамова направились в ОВД Хамовники для обжалования действий представителей музея Востока, добавили в Центре Рерихов.

Читайте также
Адвокат рассказал об обыске в центре Рерихов в Москве

Четвертого апреля Мосгорсуд признал законным решение Росимущества о передаче Государственному музею Востока усадьбы Лопухиных в центре Москвы, где в настоящий момент располагается Международный центр Рерихов (МЦР).

МЦР занимал усадьбу по договору аренды, однако после того, как центр не смог выполнить его условия, город в 2014 году предоставил ее по договору о безвозмездном пользовании, а в 2015 году усадьба была передана в федеральную собственность и позже Музею Востока для создания там музея Рерихов.

Ранее в МЦР провели обыски по уголовному делу о крупном мошенничестве в одном из банков. Как сообщил РИА Новости директор Музея Востока Александр Седов, сейчас все изъятые картины находятся в подведомственном ему музее.

Международный центр Рерихов, расположенный на территории городской усадьбы Лопухиных, является международной общественной организацией. Инициатива его создания принадлежит Святославу Рериху, члену знаменитой династии русских художников, мыслителей и ученых. Ее основатель Николай Рерих создал около 7 тысяч картин, многие из которых находятся в известных галереях мира.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тогда все – по-взрослому: разговор с Киевом по газу теперь другой
Северная Корея запустила баллистическую ракету
Президент Черногории прокомментировал вступление страны в НАТО
Тиллерсон предложил уволить более двух тысяч сотрудников Госдепа
МВД погасило долг перед адвокатами по назначению за 2016 год
Трамп перечислил свои достижения за 100 дней президентства
Венесуэла направила в ОАГ заявление о выходе из ее состава
Более 20 человек погибли из-за оползня в Киргизии
Спорт
ЦСКА — «Спартак»: титульный бой Одной из главных интриг матча станет противостояние лучшего полевого игрока РФПЛ Квинси Промеса с лучшим вратарем премьер-лиги Игорем Акинфеевым
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь