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08:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанин оставил знакомую без золотых украшений

Украденные ювелирные изделия фигурант сдал в ломбард.

В Индустриальном районе Хабаровска обокрали местную жительницу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю. К девушке пришел знакомый. Фигурант заметил, куда потерпевшая убрала свои украшения, и воспользовался этим. Злоумышленнику удалось похитить золотые изделия из шкатулки. Общий ущерб составил около 75 тысяч рублей.

Чужие драгоценности 23-летний мужчина сдал в ломбард, деньги потратил на развлечения. Ранее фигурант не был судим. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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