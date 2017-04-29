Хабаровчанин оставил знакомую без золотых украшений

В Индустриальном районе Хабаровска обокрали местную жительницу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю. К девушке пришел знакомый. Фигурант заметил, куда потерпевшая убрала свои украшения, и воспользовался этим. Злоумышленнику удалось похитить золотые изделия из шкатулки. Общий ущерб составил около 75 тысяч рублей.

Чужие драгоценности 23-летний мужчина сдал в ломбард, деньги потратил на развлечения. Ранее фигурант не был судим. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.