В поселке под Маганском сгорели 6 домов

Жители рассказывают, что огонь заметили 28 апреля около 18:00. В тот момент большинство дачников спешили на электричку. Очевидцы вызвали полицию, сотрудников МЧС и принялись самостоятельно тушить дома.

По словам местных жителей, в результате происшествия никто не пострадал.

Согласно сводкам ГУ МЧС по Красноярскому краю, 28 апреля пожарные спасли от огня дачные дома в населенных пунктах Михалевка и Большие Ключи Рыбинского района.

«С 26 по 27 апреля в 3 районах края произошло возгорание строений в 5 населенных пунктах. В результате пожаров без жилья осталось несколько человек. Всего на тушение пожаров привлекались 229 человек, 53 единицы техники», — сообщили в ведомстве.

Спасатели просят жителей края не сжигать сухую траву и осторожно обращаться с огнем.