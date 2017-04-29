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09:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В поселке под Маганском сгорели 6 домов

В поселке Сорокино под Маганском полностью сгорели 6 деревянных домов. Местные жители успели потушить пожар, пока огонь не перекинулся на соседние постройки. Сюжет о пострадавшем от пожара поселке сняла телекомпания «СТС-Прима».

Жители рассказывают, что огонь заметили 28 апреля около 18:00. В тот момент большинство дачников спешили на электричку. Очевидцы вызвали полицию, сотрудников МЧС и принялись самостоятельно тушить дома.

По словам местных жителей, в результате происшествия никто не пострадал.

Согласно сводкам ГУ МЧС по Красноярскому краю, 28 апреля пожарные спасли от огня дачные дома в населенных пунктах Михалевка и Большие Ключи Рыбинского района.

«С 26 по 27 апреля в 3 районах края произошло возгорание строений в 5 населенных пунктах. В результате пожаров без жилья осталось несколько человек. Всего на тушение пожаров привлекались 229 человек, 53 единицы техники», — сообщили в ведомстве.

Спасатели просят жителей края не сжигать сухую траву и осторожно обращаться с огнем.

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