Площадь пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем в восемь раз
Ранее в республику прибыл министр по чрезвычайным ситуациям.
Ранее в республику прибыл министр по чрезвычайным ситуациям.
Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU — Общая площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем в восемь раз — до 1024 га, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства.
По данным
Лес горит в Баунтовском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Кабанском, Кижингинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Тарбагатайском, Хоринском, Закаменском и Тункинском районах Бурятии.
Крупный очаг действует на территории Тункинского национального парка на площади около 250 га.
Локализованы очаги в Иволгинском, Кабанском, Тарбагатайском, Тункинском районах, в том числе возгорания в районе поселка Сотниково и села Черемушки.
Ранее со ссылкой на ГУ МЧС России по Бурятии сообщалось, что в пятницу поселке Черемушки Прибайкальского района республики
В пятницу режим чрезвычайной ситуации
Как сообщили в
В субботу глава МЧС России Владимир Пучков вместе с оперативной группой министерства прибыл в Бурятию. Министр на вертолете проинспектировал ситуацию с лесными пожарами в республике.