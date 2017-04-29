Площадь пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем в восемь раз

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU — Общая площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем в восемь раз — до 1024 га, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства.

По данным пресс-службы, количество очагов лесных пожаров выросло более чем в два раза — до 24 возгораний.

Лес горит в Баунтовском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Кабанском, Кижингинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Тарбагатайском, Хоринском, Закаменском и Тункинском районах Бурятии.

Крупный очаг действует на территории Тункинского национального парка на площади около 250 га.

Локализованы очаги в Иволгинском, Кабанском, Тарбагатайском, Тункинском районах, в том числе возгорания в районе поселка Сотниково и села Черемушки.