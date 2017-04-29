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07:17 (мск), источник: Интерфакс

Площадь пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем в восемь раз

Ранее в республику прибыл министр по чрезвычайным ситуациям.

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU — Общая площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем в восемь раз — до 1024 га, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства.

По данным пресс-службы, количество очагов лесных пожаров выросло более чем в два раза — до 24 возгораний.

Лес горит в Баунтовском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Кабанском, Кижингинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Тарбагатайском, Хоринском, Закаменском и Тункинском районах Бурятии.

Крупный очаг действует на территории Тункинского национального парка на площади около 250 га.

Локализованы очаги в Иволгинском, Кабанском, Тарбагатайском, Тункинском районах, в том числе возгорания в районе поселка Сотниково и села Черемушки.

Всего на тушении действующих пожаров задействовано более 600 человек и 130 единиц техники. В Бурятии из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации

Ранее со ссылкой на ГУ МЧС России по Бурятии сообщалось, что в пятницу поселке Черемушки Прибайкальского района республики из-за пала травы сгорел 21 дом, часть жителей размещена у родственников и в пункте временного размещения поселка Гремячинск.

В пятницу режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров был введен на всей территории Сибирского федерального округа.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим от природных пожаров в Сибирском федеральном округе и ликвидации возгораний

Как сообщили в пресс-службе правительства, в течение пятницы Дмитрий Медведев провел оперативные совещания с вице-премьером Дмитрием Козаком, главой МЧС Владимиром Пучковым и министром ЖКХ Михаилом Менем.

В субботу глава МЧС России Владимир Пучков вместе с оперативной группой министерства прибыл в Бурятию. Министр на вертолете проинспектировал ситуацию с лесными пожарами в республике.

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