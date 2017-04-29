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08:35 (мск), источник: ДЕЙТА

Подросток погиб в СИЗО Хабаровска

В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка в следственном изоляторе, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«Региональные следственные органы возбудили уголовное дело по статье “Убийство”. По предварительным данным, вечером 26 апреля между двумя 17-летними молодыми людьми, которые содержались в соседних камерах следственного изолятора Хабаровска, произошел конфликт. Один из них решил отомстить второму, для чего вырвал шнур из кипятильника, вилку вставил в розетку, а два оголенных провода подсоединил к своей металлической кровати. Эта кровать была прикреплена к стене металлическим штырем. С противоположной стороны к стене также была прикреплена кровать второго подростка. Когда он до нее дотронулся, то получил электротравму, от которой скончался на месте», — говорится в сообщении СУ СК России по Приморскому краю.

В ходе следствия подозреваемый сообщил, что не хотел убивать подростка, а только хотел причинить ему боль. Погибший молодой человек являлся фигурантом уголовного дела о краже.

Анна Иваницына.

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