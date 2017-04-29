Более 20 человек погибли из-за оползня в Киргизии
Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU — Мощный оползень сошел в Ошской области на юге Киргизии, погибли, по предварительным данным, 24 человека, сообщили «Интерфаксу» в МЧС Киргизии.
Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU — Мощный оползень сошел в Ошской области на юге Киргизии, погибли, по предварительным данным, 24 человека, сообщили «Интерфаксу» в МЧС Киргизии.
По данным
Оползень сошел на семь жилых домов, по предварительным данным, погибли 24 человека, оказавшиеся под огромной массой земли
По предварительным данным, все погибшие в момент схода оползня были дома и оказались под землей.
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