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07:23 (мск), источник: Интерфакс

Более 20 человек погибли из-за оползня в Киргизии

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU — Мощный оползень сошел в Ошской области на юге Киргизии, погибли, по предварительным данным, 24 человека, сообщили «Интерфаксу» в МЧС Киргизии.

По данным пресс-службы, в 7:00 (4:00 мск) в Узгенском районе в сельской управе Зергер сошел оползень объемом 1 млн кубометров.

Оползень сошел на семь жилых домов, по предварительным данным, погибли 24 человека, оказавшиеся под огромной массой земли
Пресс-служба МЧС Киргизии

По предварительным данным, все погибшие в момент схода оползня были дома и оказались под землей.

Представитель пресс-службы добавил, что в настоящий момент на месте чрезвычайной ситуации ведутся работы по расчистке от земляной массы.

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