Более 20 человек погибли из-за оползня в Киргизии

По данным пресс-службы, в 7:00 (4:00 мск) в Узгенском районе в сельской управе Зергер сошел оползень объемом 1 млн кубометров.

Оползень сошел на семь жилых домов, по предварительным данным, погибли 24 человека, оказавшиеся под огромной массой земли

По предварительным данным, все погибшие в момент схода оползня были дома и оказались под землей.