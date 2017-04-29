В Караганде охранники гостиницы жестоко избили троих подростков

В Караганде охранники гостиницы жестоко избили подростков. По одной из версий, они сделали это за попытку кражи металлолома детьми.

В WhatsApp карагандинцы активно пересылают друг другу сообщение о зверском избиении охранниками гостиницы «Эдем» группы подростков, пойманных ими на заднем дворе здания, пишет Ekaraganda.kz.

Текст рассылки начинается со слов «Избиение детей миллионерами» и заканчивается просьбой о максимальном репосте.

По версии авторов сообщения, 27 апреля около 18:00 на свалке строительного мусора возле гостиницы «Эдем» были задержаны трое несовершеннолетних детей.

«Дети искали старый ненужный стройматериал, чтобы построить футбольные ворота во дворе для малышей. Охрана “Эдема” не дала детям объясниться и начала избивать их. Детям чудом удалось вырваться, они перелезли через забор и оказались с задней стороны дома Ермекова, 29/2, там нет прохода, и люди там не ходят», — говорится в тексте.

По словам автора, там их и настигла охрана с уже прибывшими хозяевами комплекса, они якобы стали жестоко избивать детей ногами.

«Дети стали слезно умолять взрослых мужчин не бить их. Шум и крики о помощи услышали жильцы нашего дома. Когда люди начали кричать бандитам с балконов и окон: «Что вы делаете? Не трогайте наших детей!», два мальчика уже лежали без сознания, а третий лежал на земле с окровавленным лицом, скрючившись от боли, держась за живот, он умолял: «Дяденьки, не бейте нас, пожалуйста», — гласит текст пересылаемого сообщения.

Согласно этому же тексту, пока соседи выбегали из дома, детей якобы насильно утащили и удерживали, продолжая избивать.

По словам авторов, один из мальчиков недавно пережил аппендицит, швы еще не успели зажить. Именно о нем и шла речь выше.

Как пояснил отец одного из мальчиков Сергей Быков, сейчас его 14-тилетний сын находится в областном медицинском центре с сотрясением мозга.

«Я просто в шоке. Какая реакция может быть? Я не являюсь автором рассылки, сообщение в WhatsApp запустили наши соседи», — сказал мужчина.

В пресс-службе ДВД Карагандинской области сообщили, что по факту информации, распространенной в мессенджере WhatsApp, сотрудниками полиции возбуждено 2 уголовных дела.

«27 апреля текущего года трое несовершеннолетних в районе гостиницы “Эдем” пытались совершить кражу металлолома. Охранниками данного заведения они были задержаны, и на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. По прибытии сотрудников полиции все трое несовершеннолетних в присутствии родителей, которых вызвали охранники, пожаловались на плохое самочувствие, после чего они были доставлены в больницу», — заявили в полиции.

Отмечается также, что в настоящий момент по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 24−188 часть 2 УК РК («попытка кражи») и в отношении 25-летнего охранника и 49-летнего индивидуального предпринимателя по статье 113 УК РК «причинение тяжкого вреда здоровью при задержании лица, совершившего преступление». Проводится расследование.

Однако Сергей Быков не согласен с тем, что подростки преследовали цель кражи.

«У них ничего не было в руках, кражи не было», — заявил мужчина.