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09:23 (мск), источник: Newslab.ru

В массовой аварии из-за пьяного на «Мерседесе» пострадали пять человек

В массовой пятничной аварии на ул. Судостроительной в Красноярске пострадали 5 человек, включая ребёнка.

По предварительным данным ГИБДД, ДТП, которое произошло в одиннадцатом часу вечера, спровоцировал ее 44-летний водитель автомобиля Mercedes, который ранее был лишен прав и управлял машиной в пьяном виде.

Двигаясь со стороны ул. Графитная в направлении ул. Александра Матросова, он выехал на полосу встречного движения и врезался в машины Honda Partner и Isuzu Aska.

В результате ДТП пострадали 5 человек: водители «Мерседеса» и «Хонды», два пассажира «Хонды», включая 3-летнего ребенка, а также пассажир «Исузу». Очевидцы рассказали, что одна из пассажирок находилась в тяжелом состоянии — с их слов, она была непристегнута ремнем безопасности и «улетела головой в стекло». С их слов, пострадавший ребёнок сильно плакал, а виновник ДТП сразу после случившегося вышел из машины и лежал на газоне.

Как оказалось, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. На это раз он снова был пьян — прибор Драгер показал 0,45 мг/литр.

Полицейские также составили административный материал на водителя «Хонды» — за нарушение перевозки детей.

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