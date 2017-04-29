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08:44 (мск), источник: Губерния онлайн

Тело женщины нашли хабаровские пожарные

Сейчас устанавливается причина возгорания, произошедшего в жилом помещении.

Источник: Губерния онлайн

Квартира загорелась в пятиэтажке на улице Барабинской. Информация об этом поступила на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска в 5:56, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по краю.

Прибывшие на место бойцы локализовали возгорание. Приблизительно в 6:30 пожар был потушен. От огня пострадали домашние вещи на площади в десять квадратных метров. На месте происшествия была найдена женщина без признаков жизни. Сейчас там работает сотрудник пожарного надзора МЧС России. Устанавливаются причины возгорания, виновный и материальный ущерб.

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