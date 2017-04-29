Тело женщины нашли хабаровские пожарные
Сейчас устанавливается причина возгорания, произошедшего в жилом помещении.
Сейчас устанавливается причина возгорания, произошедшего в жилом помещении.
Квартира загорелась в пятиэтажке на улице Барабинской. Информация об этом поступила на пульт
Прибывшие на место бойцы локализовали возгорание. Приблизительно в 6:30 пожар был потушен. От огня пострадали домашние вещи на площади в десять квадратных метров. На месте происшествия была найдена женщина без признаков жизни. Сейчас там работает сотрудник пожарного надзора МЧС России. Устанавливаются причины возгорания, виновный и материальный ущерб.