Тело женщины нашли хабаровские пожарные

Квартира загорелась в пятиэтажке на улице Барабинской. Информация об этом поступила на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска в 5:56, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по краю.

Прибывшие на место бойцы локализовали возгорание. Приблизительно в 6:30 пожар был потушен. От огня пострадали домашние вещи на площади в десять квадратных метров. На месте происшествия была найдена женщина без признаков жизни. Сейчас там работает сотрудник пожарного надзора МЧС России. Устанавливаются причины возгорания, виновный и материальный ущерб.