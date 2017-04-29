Девушка скончалась в больнице в Тайшете в Иркутской области

Следственные органы СКР возбудили уголовное дело по факту смерти девушки в больнице в Тайшете в Иркутской области 26 апреля. Расследование ведется по ч. 1 ст. 109 У К РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, девушку доставили в больницу 25 апреля. Ее состояние резко ухудшилось, после чего она скончалась.

«Установлено, что в октябре 2016 года при проведении диспансерного осмотра у несовершеннолетней в крови было обнаружено увеличение показателей сахара. Мать от ее госпитализации отказалась. В результате девушка не получала должное лечение», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям врачей больницы и матери. Известно, что семья благополучная, на учетах не состояла.