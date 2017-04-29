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08:26 (мск), источник: VLADNEWS

Виновник ДТП в Приморье скрылся с места происшествия

Пострадавшая сторона просит помощи.

В Приморье произошло ДТП, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился поздним вечером вчера, 28 апреля. Со слов водителя пострадавшего авто марки Mitsubishi L200, на большой скорости его протаранил неизвестны за рулем авто марки Infiniti QX56. Последний с места происшествия скрылся, однако пострадавший успел частично запомнить его номер: .333..125RUS. Автомобиль Mitsubishi L200 получил незначительные повреждения, при аварии никто не пострадал.

Как сообщил водитель пострадавшего транспорта, заявление в полицию уже написано, черный автомобиль Infiniti QX56 объявлен в розыск. Просьба всех кто владеет какой либо информацией обратиться по телефону 89149624878 или 102.

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