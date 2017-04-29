Рухнувший потолок дома в Новосибирске едва не убил двухлетнего ребенка

Спокойно гулять по комнате не боится только кот Балу. Жильцы квартиры номер 7 переехали к соседям. Оставаться дома страшно. У двухлетнего ребенка, дочери хозяйки, до сих пор шок, рассказывает женщина.

В доме в этот момент строители ремонтировали крышу. После обрушения потолка рабочие спустились и сами вынесли мусор, а кроватку перенесли в соседнюю комнату.

Олеся Яровая, житель дома по адресу ул. Днепровская, 9: «Что работы начнутся предупреждали вас? Да, ну нам сказали, окошки закрыть, что будут крышу убирать, чтобы не залетала пыль, мы закрыли».

В управляющей компании говорят, то, что потолок обвалился в первый день ремонта кровли — чистое совпадение. Дерево давно прогнило.

Александр Факеев, главный инженер управляющей компании Октябрьского района: «Я никак не связываю обрушение с проведением ремонтных работ на кровле, то есть обвалилось перекрытие от ветхости. Именно в тот момент, когда там находились рабочие? У нас в чердачном помещении никого не было, разбирали кровлю, в этот момент обвалилось перекрытие».

Тем временем, хозяйка квартиры собирается писать заявление в полицию — имущество испорчено. В ситуацию, по просьбе «Вестей», готова вмешаться и жилинспекция.