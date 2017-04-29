В штабе АТО сообщили об обострении ситуации на Донбассе

На Приморском направлении, огнем минометов калибра 120- и 82-мм зенитных установок ЗУ-23−2 и гранатометов различных систем противник накрывал опорные пункты в районе Красногоровки. Минометы калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы, пулеметы крупных калибров и стрелкового оружия враг применял по позициям вблизи Водяного.

Ситуация в районе проведения АТО обострилась. За минувшие сутки 70 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По оборонцам Гнутово противник стрелял из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и пулеметов крупных калибров. Морских пехотинцев под Павлополем обстреливал из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а под Широкино — из вооружения БМП и БТР.

По позициям близ Лебединского и Старогнатовки вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а по опорным пунктам вблизи Талаковки и Новотроицкого — из подствольних гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении, из артиллерии калибра 152-мм, зенитных установок ЗУ-23−2, минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и пулеметов крупных калибров противник стрелял по опорным пунктам возле Троицкого. Минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы противник применял по позициям вблизи Авдеевки.

Из минометов калибра 120 и 82 мм бил по опорным пунктам вблизи Луганского. Из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов крупных калибров враг вел огонь по защитникам населенного пункта Пески, а из 82-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — по защитникам Верхнеторецкого.

Из противотанковых гранатометов обстреливал позиции близ Зайцево, кроме того, здесь действовали вражеские снайперы. На Луганском направлении, по позициям рядом Новозвановки противник применял артиллерию калибра 122-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Огнем минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров враг накрывал защитников Новоалександровки, а из 82-миллиметровых минометов бил по защитникам Новотошковки. Из 120-миллиметровых минометов подразделения российско-оккупационных войск били по опорным пунктам вблизи населенных пунктов Орехово, Нижнее и Катериновка.

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреливал защитников Попасной, Станицы Луганской и Валуйского, а из автоматических гранатометов — защитников Крымского.

В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решения на адекватное открытие огня в ответ. За минувшие сутки двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли, еще шестеро — получили ранения.