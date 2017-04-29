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08:59 (мск), источник: РИА Новости

Площадь пожаров в Иркутской области составила более семи тысяч гектаров

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Более 40 пожаров зарегистрировано на территории Иркутской области, их площадь составляет свыше 7 тысяч гектаров, сообщается в субботу на сайте официального портала региона.

Источник: РИА "Новости"

«Всего вместе с локализованными, городскими и пожарами в нацпарках насчитывается 43… Общая площадь пожаров составляет 7261 га. Площадь с начала пожароопасного сезона — 12880 га», — говорится в сообщении.

В Заларинском районе зарегистрировано пять пожаров, в Братском вместе с городскими лесами — три, в Зиминском — шесть, по два — в Качугском, Иркутском и Усть-Удинском. По одному пожару действует в Шелеховском, Аларском, Ангарском, Балаганском, Чунском, Усть-Кутском, Эхирит-Булагатском, Куйтунском, Баяндаевском, Боханском, Жигаловском, Тулунском районах.

В тушении задействованы 899 человек и 291 единица техники.

Особо острая ситуация с природными пожарами складывается в Иркутской области и Бурятии, где сгорели около 100 жилых домов. В настоящее время во всем Сибирском федеральном округе введен режим чрезвычайной ситуации, увеличивается группировка по тушению пожаров.

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