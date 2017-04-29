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09:29 (мск), источник: РИА Новости

На месте схода оползня на дома в Киргизии работают около 100 спасателей

БИШКЕК, 29 апр — РИА Новости. Около 100 спасателей МЧС работают на месте ЧП в киргизском селе, где оползень сошел на 10 жилых домов, в которых проживают более 20 человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы чрезвычайного ведомства Киргизии.

Источник: РИА Новости

По данным МЧС, мощный оползень обрушился на село Аюу в Ошской области Киргизии в субботу около 7 часов утра (4 мск). По предварительным данным, грязевые массы накрыли около десятка жилых домов, в которых проживали 24 человека.

Число тех, кто остается под завалами, пока неизвестно
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«На месте схода оползня работают около 100 спасателей, задействована техника», — сообщил собеседник агентства. По его словам, в этом районе находится министр ЧС Кубатбек Боронов, а также его заместитель Равшан Рысбаев.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики, на месте работают бригады врачей. «Дежурят три машины скорой медицинской помощи. Медики по мере необходимости оказывают медицинскую помощь местному населению», — сказала собеседница агентства. Кроме того, по ее словам, на месте работает эпидемиологическая бригада.

Утром в субботу президент Киргизии Алмазбек Атамбаев распорядился оказать помощь пострадавшим в результате стихии.

Всего, по данным МЧС Киргизии, с начала года в Ошской области зафиксировано 25 сходов оползней, под которыми погибли 6 человек. В области на опасных оползневых участках проживают 2376 семей. Из них получили государственную помощь и отселились в безопасные места 838 семей, еще 445 на стадии переселения. Однако свыше тысячи семей, получивших ссуду и земельные участки для переселения, продолжают проживать на опасных участках.

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