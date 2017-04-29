В Донецкой области двое мужчин пытались распилить снаряд

В с. Березовом хозяйка дома услышала взрыв в гараже, а когда пришла, то увидела раненого мужа и тело его товарища. На месте работает следственно-оперативная группа. Об этом сообщает пресс-служба Марьинского отделения полиции Донецкой области.

«В дежурную часть Марьинского отделения полиции поступил вызов от местной жительницы с. Березового о том, что в результате взрыва ее муж получил осколочное ранение голени и правого предплечья, а его товарищ погиб на месте», — говорится в сообщении.

По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа и эксперт. Было установлено, что накануне супруги из Днепропетровска приехали к родственникам в Марьинский район. Сначала молодые люди вместе распивали спиртное, после чего женщины ушли спать, а мужчины остались во дворе и продолжили беседу.

Около 00.20 хозяйка дома услышала взрыв, после чего выбежала во двор и увидела окровавленные тела. Скорая помощь забрала мужа в больницу г. Курахово. Ему оказали помощь, и теперь его жизни ничего не угрожает. После осмотра места происшествия и допроса свидетелей правоохранители установили, что 32-летний потерпевший, проживающий в Березовом, нашел 30-мм снаряд и принес домой, а когда они с товарищем начали пилить предмет, тот взорвался.

Предварительная правовая квалификация указанного факта по ст.115 ч.2 п. 5 УК Украины (Умышленное убийство, совершенное способом опасным для жизни многих лиц). Проверка по данному факту продолжается.