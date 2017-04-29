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09:27 (мск), источник: Lenta.Ru

В Киргизии оползень сошел на жилые дома

В Киргизии на 10 жилых домов сошел оползень. Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы МЧС республики.

Инцидент произошел в селе Аюу Ошской области утром в субботу, 29 апреля. По предварительным данным, в накрытых оползнем домах проживают 24 человека.

На месте ЧП работают около 100 спасателей. Число тех, кто остается под завалами, пока неизвестно.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев распорядился оказать помощь пострадавшим в результате стихии.

Как заявило МЧС, владельцы данных домов в марте нынешнего года получили предупреждение от ведомства о необходимости переезда в безопасное место.

Как сообщили ТАСС в МЧС, в результате схода оползня погибли, по последним данным, четыре человека.

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