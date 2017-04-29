Жители Алматы не получат компенсацию за подтопленные дома
Пострадавшим от паводка жителям Наурызбайского района компенсации не положены, передает Tengrinews.kz.
Пострадавшим от паводка жителям Наурызбайского района компенсации не положены, передает Tengrinews.kz.
Как пояснил аким Наурызбайского района Сайран Сайфеденов, раз не был объявлен режим ЧС, ни о какой компенсации от государства не может идти речи.
«Это же дождь. За один вечер месячная норма осадков выпала, — пояснил он. — Насчет компенсации — вопрос не рассматривается. Если имущество застраховано, могут обращаться в страховую компанию. Акимат не будет компенсировать».
Солдаты республиканской гвардии и пограничники помогают ликвидировать последствия обильных осадков в микрорайонах Достык, Шугыла, а также на территории Назарбаев интеллектуальной школы. Всего в работах задействованы 156 человек.
Они расчищают дворы, откачивают воду. По словам акима Сайфкденова, затоплены 11 подвалов.