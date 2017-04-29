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09:22 (мск), источник: 365info.kz

Жители Алматы не получат компенсацию за подтопленные дома

Пострадавшим от паводка жителям Наурызбайского района компенсации не положены, передает Tengrinews.kz.

Источник: 365info.kz

Как пояснил аким Наурызбайского района Сайран Сайфеденов, раз не был объявлен режим ЧС, ни о какой компенсации от государства не может идти речи.

«Это же дождь. За один вечер месячная норма осадков выпала, — пояснил он. — Насчет компенсации — вопрос не рассматривается. Если имущество застраховано, могут обращаться в страховую компанию. Акимат не будет компенсировать».

Солдаты республиканской гвардии и пограничники помогают ликвидировать последствия обильных осадков в микрорайонах Достык, Шугыла, а также на территории Назарбаев интеллектуальной школы. Всего в работах задействованы 156 человек.

Они расчищают дворы, откачивают воду. По словам акима Сайфкденова, затоплены 11 подвалов.

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